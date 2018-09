Olympiacos, de Pedro Martins, sofre primeira derrota na liga grega

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, sofreu hoje a primeira derrota da temporada na liga grega de futebol, ao ceder perante o PAOK, por 1-0, em jogo da quinta jornada.

A jogar em casa, o conjunto da capital, que teve Daniel Podence como titular, viu o PAOK, com Vieirinha no ‘onze’, marcar o único tento da partida aos 49 minutos, com um autogolo de Vukovic.

O PAOK somou o quinto triunfo em outros tantos encontros, mas tem apenas 13 pontos, por lhe terem sido retirados dois pela federação. O Atromitos também tem 13 pontos, mais um do que AEK Atenas, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, Aris e Olympiacos.