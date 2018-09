Olímpico David Fernandes vence Madeira Ocean Race

David Fernandes venceu esta manhã a V Madeira Ocean Race, prova de canoagem entre a Ribeira Brava e o Funchal e que foi organizada pelo Clube Naval do Funchal. O canoísta olímpico madeirense do CNF cumpriu a prova em 01:15:51 e ganhou na categoria SS1 sénior masculino.

João Santos (Clube Naval de Sesimbra) ficou em segundo lugar, com pouco mais de 2 minutos de diferença em relação ao vencedor, e Alfredo Nogueira Faria ficou em terceiro, realizando a prova em 01:19.48. Nos femininos, a espanhola Aurora Palomeras renovou o seu título de campeã europeia de maratonas com o tempo de 01:28:50. Sofia Coelho (Clube Naval de Sesimbra) e Sara Rafael (Clube Náutico do Litoral Alentejano) completaram o pódio do SS1 Sénior.

Uma nota divulgada pela organização adianta que a dupla do Sporting Clube de Portugal composta por Emanuel Silva e Artur Pereira foi a mais forte nos SS1 Absoluto e foi a primeira embarcação da classificação geral a cortar a linha de chegada, com o tempo 01:15:25. Diogo Patrício e Sérgio Jesus (Clube Náutico de MilFontes) ficaram em segundo lugar e Fernando Encarnação e Vasco Marcos (Clube Fluvial Odemirense) ficaram no terceiro lugar. Já SS2 Absoluto Misto, a dupla de irmãos Diogo e Inês Esteves (CNL Alentejano) conquistou o primeiro lugar.

Nos Veteranos destaque para o açoriano Eliseu Reis do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, ficando o segundo lugar para João Câmara (Associação Náutica de Câmara de Lobos) e o terceiro para Mário Soares da Silva (Clube Fluvial de Vila do Conde).

Nos escalões mais novos, foram os madeirenses a mostrar que esta modalidade está a ganhar popularidade na região. Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta foi o vencedor dos SS 1 Juniores, com dois navalistas a completar o restante pódio, nomeadamente Gonçalo Ribeiro e Luis Garcias.

A prova contou com a participação de 36 barcos, sendo composta por 44 tripulações e um total de 58 atletas provenientes de 15 clubes de todo o território português e ainda uma comitiva espanhola proveniente da ilha de Tenerife. O clube organizador foi o mais forte colectivamente contabilizando 5029 pontos, seguido pelo Clube Náutico do Litoral Alentejano e pelo Clube Naval da Calheta.

O Clube Naval do Funchal organizou o evento em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e com a Federação Portuguesa de Canoagem, contando ainda com o apoio do Turismo da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal, Câmara Municipal da Ribeira Brava, Capitania do Porto do Funchal, Sanas, Brisa, VMT Madeira, Yellow Bus, Smille Machine e Santa Catarina Café.