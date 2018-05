Núcleo sportinguista na Madeira apela a recepção calorosa da equipa no aeroporto

O Sporting tem chegada prevista à Madeira amanhã pelas 19h15. Um momento para assinalar efusivamente, recomenda o líder do núcleo do Sporting na Região, Duarte Agrela.

“Temos que também ser equipa e como tal marcar presença no aeroporto de modo a fazer passar energia positiva ao treinador e jogadores”, refere.

A caravana leonina viaja num voo charter da White e, até a esta hora, não está confirmada a vinda do presidente Bruno de Carvalho.

Está previsto um encontro entra as direcções do Marítimo e do Sporting duas horas antes do jogo, para um Madeira de Honra oferecido pelos verde-rubros.

O jogo disputa-se às 18h deste domingo nos Barreiros