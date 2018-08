Núcleo Leões da Madeira facilita reconhecimento de assinaturas

Os sócios do Sporting que votem por correspondência estão obrigados a proceder ao reconhecimento da assinatura. Nesse sentido, o Núcleo Leões da Madeira do Sporting Clube de Portugal vai proporcionar, a título gratuito, a presença de um elemento legalmente habilitado para o efeito, esta quinta-feira, entre as 16 e as 17 horas no número 28 da Rua do Bispo, no Funchal.

No acto do voto por correspondência os sócios devem enviar, com o respectivo boletim, o reconhecimento da assinatura nos termos legais. João Benedito (Lista A), José Maria Ricciardi (B), Pedro Madeira Rodrigues (C), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os candidatos às eleições de 8 de Setembro.