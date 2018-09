Nikolaos aponta 15 golos como meta

O grego Nikolaos Ioannadis foi, ao final desta manhã, apresentado oficialmente como reforço para Cláudio Braga, de acordo com a noticia avançada pelo DIÁRIO na sua edição de ontem. O ponta de lança helénico, nascido na Alemanha, e que passara a ser conhecido no futebol português como Nikos, assinou com o Marítimo um contrato válido até ao 2021 e chega com uma meta: “marcar 15 golos”. Um desafio que foi lançado, na cerimónia de apresentação, pelo presidente Carlos Pereira e aceite pelo jogador. Nikolaos afirma-se como um jogador de área mas que “também procura outros espaços do campo para jogar e ajudar os companheiros”, e, de acordo com o treinador maritimista, estava referenciado e vem “para ajudar a equipa”.