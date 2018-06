Naval Experience ‘baptizado’ pela Malta do Calhau

Decorreu esta tarde na sede social do Clube Naval mais um encontro da Malta do Calhau. Na tertúlia mensal, com tradição navalista há mais de seis décadas, o convidado foi Noel Hayes, cidadão inglês residente na região, que doou um pequeno veleiro - Beneteau Platu25 - ao clube depois de conhecer melhor a dinâmica desta instituição a nível desportivo, lúdico e de inclusão social. Tendo em conta o projeto “Naval Experience” que o CNF desenvolve para dar oportunidade a todas as pessoas, incluindo as pessoas com necessidades especiais, a realizar atividades náuticas de forma lúdica, o barco foi batizado com o mesmo nome. Para além da vertente lúdica, “esta embarcação está também destinada a entrar em provas regionais de vela de cruzeiro, nomeadamente a Regata Madeira – Porto Santo a ter lugar em agosto próximo”, referiu a Presidente do CNF, Mafalda Freitas, durante o discurso de agradecimento, sublinhando que esta embarcação veio “enriquecer a oferta formativa na modalidade de vela do Naval”.

Noel Hayes, agradeceu o convite e o reconhecimento do clube, referindo que a embarcação “ficou em boas mãos” e que com certeza “dará muitas boas experiências de vela a todos os que nesta embarcação velejarem”.