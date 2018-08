Nadadora madeirense no pódio do Campeonato Nacional Águas Abertas

A madeirense Anabela Corte Teles, nadadora do Clube Desportivo São Roque, destacou-se no Campeonato Nacional Águas Abertas, que decorreu este sábado (dia 4 de Agosto), na baía da Praia da Vitória, nos Açores.

Anabela Corte Teles, acompanhada pelo seu treinador Derek Freitas, participou na prova dos 5km, conquistando o segundo lugar do pódio na categoria de 16 e 17 anos, com o tempo de 1:11:44.52.

Em Absolutos posicionou-se em oitavo lugar, numa prova ganha por Sara Alves, do Columbofila Cantanhedense, com a marca de 1:07:19.83, seguida de Maria João Fernandes, do Fluvial Portuense, com o registo de 1:08:22.11.

Nos Masculinos (Absolutos) venceu o nadador da União Piedense, com o tempo de 58:18.34, superiorizando-se a Diogo José, da columbofilia Cantanhense, e Diogo Nunes, do Fluvial Portuense.

O Open de Portugal - Campeonato Nacional de 5Km e 3Km Masters, prova de Águas Abertas, foi organizado pela Federação Portuguesa de Natação, a Associação de Natação da Região Açores e pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e contou com 113 atletas inscritos (82 atletas na prova de 3 mil metros e 31 na prova de 5 mil metros).

Por sua vez, a Associação de Natação da Madeira está organizar a XXIII Prova de Mar José da Silva ‘SACA’ -- que se realizará a 26 de Agosto, no Funchal.

As inscrições para esta “prova mítica de águas abertas” já se encontram abertas.