Nacional vence União da Madeira e vê subida cada vez mais perto

O Nacional venceu, esta tarde, o União da Madeira, por 3-1, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, triunfo que vale ‘ouro’ quanto ao objectivo de regresso à I Liga assumido pelos alvinegros. Já os azuis e amarelos vêem com esta derrota a vida mais dificultada quanto à luta pela permanência no segundo escalão máximo do futebol português.

Os unionistas até começaram a ganhar, fruto de um tento apontado pelo goleador da equipa, o brasileiro Luan, quando o cronómetro assinalava 24 minutos do primeiro tempo. Depois, veio o ‘show’ do madeirense João Camacho, que viria a bisar na partida. Primeiro, aos 41 minutos, e depois aos 79. Christian selou a vitória já no período de descontos, depois do União já estar reduzido a dez elementos, após expulsão de Ciss.

Quando restam jogar apenas cinco partidas até ao final da competição, o conjunto orientado por Costinha ‘cavou’ um foço pontual de seis pontos em relação ao segundo classificado, seguindo isolado na primeira posição com 62 pontos. Já o União da Madeira, orientado por Ricardo Chéu, segue no penúltimo lugar, a três pontos da ‘salvação’.