Nacional vence (2-1) no Bonfim

O Nacional derrotou (2-1) o V. Setúbal, esta tarde, na visita ao Estádio do Bonfim, em jogo da 3.ª jornada da I Liga. A equipa madeirense adiantou-se no marcador já perto do intervalo, por Bryan Róchez, que assim apontou o terceiro golo no campeonato.

Já na segunda parte, Camacho ampliou a vantagem na transformação de uma grande penalidade, aos 85 minutos.

O V. Setúbal reduziu pouco depois num livre frontal cobrado por Éber Bessa, mas o resultado já não voltou a sofrer alterações, confirmando-se o primeiro triunfo alvinegro na I Liga 2018/2019.