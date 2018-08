Nacional perde em casa diante do Moreirense

O Nacional somou esta tarde o seu segundo desaire na I Liga, ao perder em casa diante do Moreirense, por 1-2, em jogo a contar para a segunda jornada do principal campeonato luso.

A formação orientada pelo madeirense Ivo Vieira começou da melhor forma a partida, marcando o primeiro golo do encontro, através de Pedro Nuno e logo ao minuto oito, resultado que não se alterou até ao intervalo.

No reatamento os alvinegros entraram melhores e empataram a partida à passagem do minuto 50 por Witi. Contudo 12 minutos depois a formação de Moreira de Cónegos veio a ficar de novo em vantagem com um golo da autoria de Heriberto.

Quanto já se jogava os ‘descontos’ os madeirenses ainda tiveram uma grande oportunidade de marcar, depois de Ivanildo ter tocado a bola com a mão na área do Moreirense, onde o árbitro não teve dúvidas em assinalar grande penalidade. Arabidze foi o escolhido para apontar a grande penalidade e veio a falhar, enviando a bola por cima da baliza defendida por Jhonatan.

Com este resultado a equipa de Costinha a somar a segunda derrota na I Liga, enquanto o Moreirense estreou-se a vencer, depois de ter perdido na ronda inaugural diante do Sporting.