A Liga Portuguesa de Futebol Profissional divulgou hoje as datas e horas de todas as partidas entre a 5.ª e a 12.ª jornada da I Liga, com o destaque a ir naturalmente para o dérbi entre o Nacional e o Marítimo, da 10.ª jornada, que se disputará a 10 de Novembro (sábado), a partir das 18 horas, no Estádio da Madeira.