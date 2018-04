Nacional ‘marcou passo’ frente ao Gil Vicente

O CD Nacional não foi capaz de levar a melhor, na partida disputada hoje, frente ao Gil Vicente. No jogo que decorreu no Estádio Cidade de Barcelos, as duas equipas não conseguiram fazer mexer o marcador e terminaram o jogo empatadas a zero.

Este jogo respeitante à 35ª jornada da II Liga de Futebol vem colocar ‘água na fervura’ naquele que é o sonho do Nacional em alcançar a subida para a I Liga.

Desta forma, o Nacional continua no 1º lugar, com 64 pontos, tendo atrás de si o Arouca, na segunda posição, com 58 pontos, mas que disputa esta tarde a partida frente ao Leixões.

Já o Gil Vicente, é penúltimo, com 35 pontos.