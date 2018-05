Nacional-Guimarães B vai jogar-se no domingo às 10h15

A Liga de Clubes já definiu os horários dos encontros da 38.ª jornada da II Liga, sendo de registar que jogará toda no domingo, dia 13 de Maio, com ênfase para o embate entre o Nacional e o Vitória de Guimarães B, que se iniciará às 10h15.

Nunca um jogo em Portugal aconteceu neste horário, pelo que o Nacional estará a fazer história também a este nível.

O encontro vai acontecer mais cedo do que o previsto, com transmissão televisiva, por causa do embate entre o Marítimo e Sporting, da última jornada da I Liga, que se jogará na tarde de domingo - falta só confirmar a hora. Como não existem meios na Região para a transmissão de dois jogos em simultâneo, o embate do Nacional teve de ser antecipado, para que os meios possam depois ser mudados para o Estádio dos Barreiros.

Horário dos jogos da 38.ª e última jornada da II Liga

Domingo, 13 Maio:

Varzim - Académica - 16h00

UD Oliveirense - Arouca 16h00

Sporting B - Braga B - 16h00 (SportingTV)

Real - Gil Vicente - 16h00

Nacional - Vit. Guimarães B - 10h15 (SportTV)

Ac. Viseu - Santa Clara - 16h00

Benfica B - FC Porto B - 16h00 (BTV)

Covilhã - Penafiel - 16h00

FC Famalicão - Leixões SC - 16h00

Cova da Piedade - União da Madeira - 16h00