Nacional empata em Vila do Conde (3-3)

O Rio Ave perdeu hoje a possibilidade de saltar para o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 3-3 na receção ao Nacional, depois de estar a vencer por 3-1, em encontro da nona jornada.

Diego Lopes, aos sete minutos, e Carlos Vinícius, aos 45+4 e 67, o primeiro de penálti, faturaram para os vila-condenses, enquanto Kenki Gorré, aos 24, Bryan Róchez, aos 79, de grande penalidade, e Witi, aos 89, faturaram para os insulares.

Na classificação, o Rio Ave manteve-se no quarto posto, com 18 pontos, mas agora a três dos líderes FC Porto e Sporting de Braga, atrás do Sporting, terceiro, e à frente do Benfica, quinto, enquanto o Nacional continua em 17.º e penúltimo, com seis.

A formação de Vila do Conde cedeu os primeiros pontos em casa, após quatro triunfos, enquanto o conjunto da Madeira pontuou fora pela quarta vez, em cinco jogos, tendo perdido apenas em Braga.