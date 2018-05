Nacional empata a zeros no jogo da consagração

Nacional e Vitória de Guimarães B não foram além de um empate a zeros, no Estádio da Madeira.

Numa partida pautada pelo equilíbrio o destaque vai para as bancadas ‘pintadas’ em tons alvinegros, fruto da boa assistência que se registou durante esta manhã de domingo.

Os pupilos de Costinha, já campeões, terminam assim a II Liga com 71 pontos, ao passo que o segundo classificado, neste caso o Santa Clara, finda esta campanha com 66 pontos, sendo estas as duas formações que ascendem à I Liga na próxima temporada.

Já a formação secundária do Vitória de Guimarães conclui esta campanha no 11.º posto, com 50 pontos averbados.