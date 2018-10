Nacional eliminado da Taça de Portugal pelo Lusitano de Vildemoinhos

Em Viseu assistiu-se a um verdadeiro ‘jogo de loucos’, que acabou com a eliminação do Nacional aos pés do Lusitano de Vildemoinhos, por 4-3, após prolongamento.

O Nacional adiantou-se no marcador por intermédio de Jota, aos 17 minutos, mas o Lusitano de Vildemoinhos respondeu com um golo de Nuno Rodrigues. Ainda antes do intervalo Júlio César devolveu a vantagem aos alvinegros, resultado com que as equipas recolheram aos balneários.

No segundo tempo, o Lusitano de Vildemoinhos voltou a empatar a contenda, por Murilo Rosa, na conversão de uma grande penalidade, estabelecendo assim uma igualdade a duas bolas, resultado que levou a partida para prolongamento.

E no prolongamento o jogo frenético a que se assistiu no tempo regulamentar prosseguiu. Júlio César viria a bisar na partida, já depois de Jota receber ordem de expulsão directa, mas o Lusitano de Vildemoinhos arranjou ‘forças’ para dar a volta ao resultado. Primeiro por Edgar Lopes (109’) e depois por Paulo Oliveira (114’), consumando assim a eliminação do conjunto insular da Taça de Portugal.