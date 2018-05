Nacional é campeão!

Menos de 24 horas depois de ter garantido a subida à I Liga, o Nacional sagrou-se campeão da Ledman LigaPRO, II Liga do futebol profissional português, ao vencer o Arouca por uma bola a zero. O golo da vitória foi marcado por Ricardo Gomes logo aos 4 minutos.

A festa está a ser feita no Estádio Municipal de Arouca, onde estão muitos adeptos alvinegros, mas também no centro do Funchal, mais propriamente na Praça Amarela, onde foi instalado um ecrã gigante e onde muitos adeptos fizeram questão de assistir ao jogo.