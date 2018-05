Nacional da Madeira sobe à I Liga no sofá

Confortavelmente no sofá. Foi assim que o Nacional da Madeira viu assegurado, esta tarde, a subida à I Liga, depois da Académica perder em casa frente ao Cova da Piedade, por 2-1. Os estudantes, em caso de vitória, poderiam ficar a um ponto dos alvinegros e adiar a festa insular, que já estava de calculadora na mão à espera de um deslize.

A Académica cedeu assim à pressão e acabou por conceder uma derrota que pode comprometer as próprias aspirações em ‘agarrar’ a última vaga no comboio em direcção ao escalão máximo do futebol português, com vários adversários ainda a aspirar subir.

Os madeirenses podem agora confirmar o título de campeão da II Liga, caso vençam amanhã o Arouca, pelas 11h15. De resto, em caso de triunfo em terras arouquenses, esse será o primeiro grande título nacional alcançado pelo Nacional nos seus 107 anos de história.

Passando em revista os números da época nacionalista, em 36 jogos realizados até ao momento, os pupilos de Costinha alcançaram 18 vitórias, concederam 13 empates e perderam por cinco ocasiões. 71 golos marcados e 45 sofridos é outro dos indicadores que possibilitaram alcançar 67 pontos até ao momento, dados que resultaram na melhor classificação de sempre do Nacional, na II Liga.