Nacional da Madeira perde por 3-0 frente ao Santa Clara

O Nacional da Madeira continua a não conseguir vencer para o campeonato, no seu reduto. Desta feita, no dérbi insular, frente ao Santa Clara, curiosamente os dois conjuntos que esta época subiram à I Liga, os alvinegros sofreram uma pesada derrota, por 3-0.

Os açorianos cedo adiantaram-se no marcador, por intermédio de Fernando Andrade, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, vantagem que guardaram até os conjuntos recolherem aos balneários.

Na segunda parte nada mudou e os pupilos de João Henriques aumentaram a vantagem, à passagem do minuto 67, fruto de um golaço, apontado por Rashid Osama. O iraquiano naturalizado holandês marcou um tento de canto directo que promete fazer correr mundo. Nove minutos depois (76’) foi a vez de Dennis Pineda fixar o resultado final, numa vitória pesada para a turma de Costinha.

Com este resultado, os alvinegros permanecem em lugares de descida, mais concretamente no 17.º e penúltimo lugar da classificação, com quatro pontos averbados até ao momento, sendo a pior defesa da competição (14 golos sofridos). Já o Santa Clara sobe cinco postos e está agora no 7.º lugar da I Liga, com oito pontos conquistados, logo atrás de outra equipa insular: o Marítimo.