Nacional arranca época a 25 de Junho e estagia em Rio Maior

O Nacional, que esta época regressou à I Liga de futebol, vai iniciar os trabalhos de pré-época a 25 de junho e irá cumprir um estágio de pré-temporada em Rio Maior, anunciou esta quarta-feira o clube madeirense.

O regresso ao trabalho para a nova época está agendado para 25 de junho, sendo que os dois primeiros dias ficarão reservados para os habituais exames médicos e testes físicos.

O estágio, conforme refere o clube insular, marcará o regresso do plantel ao Centro de Estágios e Formação Desportiva de Rio Maior, “uma ‘casa’ bem conhecida e que surge sempre no topo das preferências pela qualidade do espaço e das suas valências”, destacou hoje a assessoria de imprensa.

O estágio irá ter lugar entre os dias 09 e 21 de julho, no qual a equipa irá disputar vários jogos de preparação, cujo calendário final será conhecido em breve.

O Nacional, que esta época se sagrou campeão nacional da II Liga, já assegurou dois reforços: o defesa Kalindi Sousa (ex-Penafiel) e o avançado Brayan Riascos (ex-UD Oliveirense).

Da época passada transitam 16 jogadores, sendo que o clube está no mercado no sentido de encontrar os reforços necessários para completar o plantel, que deverá ter um máximo de 25 jogadores.