Nacional antecipa estágio e vai a Campo Maior antes de passar por Rio Maior

O Nacional antecipou o início do estágio de pré-época para 5 de Julho, que vai iniciar-se em Campo Maior, por se ir disputar o “Cristiano Ronaldo Campus Futebol”, na Choupana, informou o emblema da I Liga de futebol.

“Pesadas as várias alternativas, a escolha acabou por recair em Campo Maior, onde a qualidade do hotel é complementada com as excelentes condições do parque desportivo do SC Campomaiorense”, adiantou o clube.

O estágio em Campo Maior decorre de 5 a 9 de Julho, altura em que a comitiva se muda para Rio Maior, onde irá permanecer até 21 de Julho.

“Tudo porque de 5 a 8 de Julho a Cidade Desportiva do CD Nacional vai acolher a I edição do Cristiano Ronaldo Campus Futebol, e por esse motivo a equipa sénior não poderá utilizar esse espaço para a sua preparação”, pode ler-se na informação fornecida no sítio do clube, na Internet.