Nacional agenda seis jogos de preparação no estágio em Rio Maior

O Nacional vai disputar seis jogos de preparação, durante o estágio que a equipa vai realizar em Rio Maior, entre os dias 9 e 21 de Julho, informou hoje o clube que esta época regressou à I Liga de futebol.

No dia 11 de Julho terá lugar o primeiro teste, às 10 horas, diante do Real Massamá, no complexo desportivo de Rio Maior. Nesse mesmo dia, às 18 horas, o adversário será o Caldas.

Três dias volvidos, em 14 de Julho, a equipa que se sagrou campeã da II Liga e que voltará a ser orientada por Costinha, desloca-se ao estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, para defrontar o conjunto local, pelas 19 horas.

No dia 17 de Julho, os ‘alvinegros’ cumprem o quarto teste, desta feita frente aos sub-23 do Sporting, pelas 18 horas, novamente em Rio Maior.

No dia seguinte, no mesmo horário e no mesmo local, os insulares defrontam o Benfica B, antes de encerrarem o estágio em 21 de Julho, com um jogo no reduto do Amora, pelas 16 horas, após o qual a equipa regressa à Madeira.

O regresso ao trabalho do Nacional para a nova época, está aprazado para 25 de Junho, sendo que os dois primeiros dias ficarão reservados para os habituais exames médicos e testes físicos. No dia 27, terão início os trabalhos de campo, na cidade desportiva do clube, na Choupana.