Muitos adeptos do Nacional estão, neste momento, a ver o jogo do Nacional frente ao Arouca, na Praça Amarela. Os alvi-negros estão a vencer por uma bola a zero, com um golo marcado por Ricardo Gomes.

Recorde-se que o CD Nacional e a autarquia funchalense associaram-se e montaram um ecrã gigante na Praça Amarela para que os adeptos pudessem ver a partida. Isto num momento importante para o clube que regressa à I Liga.