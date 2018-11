Mourinho festejou a vitória frente à Juventus bem ao seu ‘estilo’

Ouviu provocações durante grande parte do jogo frente à Juventus, por parte dos adeptos ‘bianconeri’, que não esquecem a sua passagem pelo Inter de Milão, mas no fim da partida, com os três pontos na mão, José Mourinho festejou ao seu estilo, retribuindo a provocação: de mão no ouvido como que a pedir que repetissem tudo o que foi dito durante o encontro.

Recorde-se que o Manchester United foi a primeira equipa, esta temporada, a derrotar a Juventus, infligindo uma derrota por 2-1 à ‘Vecchia Signora’, em pleno Allianz Stadium, num jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões.