Mourinho espera que a saída de Wenger do Arsenal não seja o fim da sua carreira

O treinador português do Manchester United, José Mourinho, disse hoje que sempre respeitou Arsène Wenger enquanto profissional e que espera que a sua saída do Arsenal não seja o fim da sua carreira futebolística.

A rivalidade entre os dois técnicos começou nos tempos de Mourinho no Chelsea e era bem conhecida no futebol inglês, mas o treinador português desvaloriza os acontecimentos passados e afirma sempre ter respeitado Wenger enquanto colega de profissão.

“Não me arrependo de nada. Só quem está deste lado é que percebe. Por vezes, através das nossas palavras, pode parecer que não nos respeitamos, mas de facto temos muito respeito uns pelos outros, nomeadamente por aqueles com quem temos mais ‘atritos’. No fundo somos todos profissionais da mesma área e respeitamos as carreiras uns dos outros”, disse o treinador do Manchester United.

Mourinho chegou a referir-se ao francês como “especialista no fracasso”, mas hoje reconhece o seu valor enquanto treinador e deseja que a sua saída do Arsenal não seja o fim da sua passagem pelo futebol.

“Três títulos da ‘Premier League’, sete taças de Inglaterra, mais aquilo que ele trouxe para o futebol francês e tudo aquilo que ele deu ao Arsenal enquanto treinador, são factos incontestáveis. Se ele está contente com a sua decisão, eu estou contente por ele, mas espero que não se retire para já do futebol”, concluiu.

Arsène Wenger vai deixar o Arsenal no fim da época depois comandar a equipa principal por 21 temporadas.

Os londrinos estão na sexta posição da Liga inglesa, já foram eliminados da Taça de Inglaterra e perderam a final da Taça da Liga, único troféu que Wenger não venceu.

Os ‘gunners’ ainda estão na meias-finais da Liga Europa, nas quais vão defrontar o Atlético de Madrid, competição cujo vencedor tem entrada direta na Liga dos Campeões.