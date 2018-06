Morreu ex-golfista australiano Peter Thomson, vencedor do British Open cinco vezes

O golfista australiano Peter Thomson, que venceu o British Open por cinco vezes, morreu hoje aos 88 anos, anunciou a sua família em comunicado.

“Ele já sofria da doença de Parkinson há mais de quatro anos e perdeu a sua corajosa batalha em Melbourne, junto da sua família”, refere o comunicado.

Thomson foi o primeiro australiano a conquistar o British Open, um dos principais e o mais antigo torneio do PGA Tour, o circuito profissional de golfe.

O antigo golfista venceu o torneio britânico entre 1954 e 1965, sendo que conseguiu erguer o troféu da competição, o Claret Jug, por três vezes consecutivas (1954, 1955 e 1956).

O recorde do australiano é partilhado com James Braid, John Taylor e Tom Watson, que também conquistaram o torneio em cinco ocasiões, embora o inglês Harry Vardon, que competiu no início do século XX, tenha vencido o torneio por seis vezes, um recorde que nunca foi batido.

Peter Thomson conquistou ainda por nove vezes o circuito sénior de golfe norte-americano, estabelecendo um recorde nunca igualado.

Thomson foi presidente do PGA da Austrália durante 32 anos e era o diretor da Associação Australiana de Escritores de Golfe.