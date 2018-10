Mónaco continua a perder sem Leonardo Jardim e já é penúltimo

Mesmo após a saída do treinador madeirense Leonardo Jardim, o Mónaco continua a perder para a Liga Francesa. Na estreia como técnico principal da formação monegasca, Thierry Henry não conseguiu melhor do que averbar uma derrota por 2-1, no terreno do Estrasburgo, relegando a equipa do principado para a penúltima posição da classificação geral, isto porque o Nantes venceu esta tarde e ascendeu ao 18.º e antepenúltimo lugar.

Adrien Thomasson adiantou o Estraburgo no marcador, aos 17 minutos, resultado que foi dilatado à passagem dos 84 minutos, por Mothiba. O tento de honra do Mónaco chegou já depois do tempo regulamentar, por intermédio do belga Tielemans, na conversão de uma grande penalidade (90+1).

Esta é a 11.ª partida consecutiva sem vencer para o Mónaco, entre todas as competições, sendo que a última vitória data do dia 11 de Agosto, precisamente na primeira jornada da Liga Francesa.