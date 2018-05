Ministro da Educação presente no Dia Paralímpico Funchal 2018

O Hotel Pestana CR7 Funchal acolheu ao início no dia da tarde de hoje, 22 de maio, a conferência de imprensa de projeção do Dia Paralímpico Funchal 2018. A sessão de esclarecimento teve como protagonistas o Diretor Regional da Juventude e do Desporto, David Gomes, o Vereador do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, e o Presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, que enalteceram o caráter inclusivo de uma iniciativa capaz de colocar a cidade do Funchal em plano de destaque na rota do movimento paralímpico nacional.

José Manuel Lourenço afirmou que o Dia Paralímpico Funchal 2018 tem a intenção de “trazer mais pessoas à prática desportiva e chamar à atenção de que o desporto as pessoas com deficiência faz bem à saúde e contribui de forma decisiva para o aumento da qualidade de vida”. O Presidente do Comité Paralímpico de Portugal destacou o “desporto como importante ferramenta de inclusão social” e assinalou a preocupação do CPP em “sair das metrópoles de Lisboa e Porto para alargar a todo o território nacional a divulgação do movimento paralímpico”.

Em representação da Câmara Municipal do Funchal esteve o Vereador do Desporto, João Pedro Vieira, evidenciou a importância de uma “brilhante iniciativa” que visa a “promoção de uma sociedade mais igual e mais justa que permita a inclusão da população mais desfavorecida e, concretamente, das pessoas com deficiência”. João Pedro Vieira revelou ainda a intenção de depois desta “grande festa do desporto paralímpico” a autarquia continuar a “trabalhar em conjunto com as restantes entidades em prol da causa da inclusão social”.

Também o Diretor Regional da Juventude e do Desporto destacou a pertinência de “três dias de grande festa do desporto adaptado na região” numa iniciativa que se traduz num “momento de grande promoção do desporto adaptado na Madeira e do assinalar inequivocamente a importância da inclusão na região e no país”. David Gomes acrescentou ainda o “privilégio e satisfação” de receber o Dia Paralímpico Funchal 2018 em território madeirense e realçou apesar de “a grande barreira da inclusão estar a ser ultrapassada” este é um “trabalho contínuo” que tem que continuar a ser desenvolvido a todos os níveis.

Tal como revelado pelo Presidente do CPP, José Manuel Lourenço, na conferência de imprensa, a sessão de abertura oficial do Dia Paralímpico Funchal 2018 está agendada para as 10.00 horas do dia 25 de maio e tem como convidados de honra o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, o Secretário Regional da Educação, Miguel Albuquerque e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

O Dia Paralímpico Funchal 2018 vai decorrer ao longo do dia de sexta-feira, 25 de maio, na Av. Sá Carneiro, junto ao Hotel Pestana CR7 Funchal. O evento de caráter nacional que se realiza com periodicidade anual vai decorrer na entre as 10.00 e as 16.00 horas com 22 modalidades adaptadas disponíveis para experimentação gratuita para a população em geral. Andebol, Atletismo, Badminton, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Boccia, Canoagem, Ciclismo, Curling, Escalada, Goalball, Judo, Lutas Amadoras, Natação, Orientação, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro, Tiro com Arco, Triatlo, Vela e Voleibol Sentado são os desportos presentes e abertos à experimentação de todas as pessoas, com ou sem deficiência, sob a orientação de técnicos especializados.

De referir que as atividades complementares do Dia Paralímpico Funchal 2018 têm início já no dia de amanhã, 23 de maio, no Pavilhão do C.A.B, no Funchal, entre as 14.30 horas e as 18.00 horas com a promoção de uma Ação de Formação relativa às modalidades de Atletismo, Boccia, Ténis de Mesa e Voleibol Sentado. No dia seguinte, 24 de maio, terá lugar um Colóquio no Anfiteatro Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira, entre as 09.30 e as 12.00 horas que vai ter no seu painel de abertura o Presidente do CPP, José Manuel Lourenço, o Vereador do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, o Diretor Regional da Juventude e do Desporto, David Gomes, e o Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo.