Miguel Lourenço reforça União da Madeira

O defesa central Miguel Lourenço é o mais recente reforço do União da Madeira, equipa da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o clube madeirense.

O defesa de 25 anos, que representava o Zira FK, equipa do primeiro escalão do Azerbeijão, por empréstimo do Vitória de Setúbal, assinou um contrato com o União da Madeira válido por uma época e meia.

Miguel Lourenço, natural da Quinta do Conde, em Sesimbra, começou por atuar nas escolinhas do AD Quinta do Conde, a que se seguiu o Fernão Ferro e o EFAP, ingressando depois nos sub-15 do Vitória de Setúbal, clube que representou até à data, com empréstimos pelo meio ao Casa Pia em 2011/2012, ao Santa Clara em 2013/2014 e, finalmente, aos azeris do Zira FK.

Foi internacional jovem por Portugal, por três ocasiões nos sub-16, outras três nos sub17, duas nos sub-18 e cinco nos sub-21.