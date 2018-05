Miguel Albuquerque orgulhoso do Nacional

“Um orgulho poder testemunhar um momento tão importante nesta época do Nacional. Objectivo alcançado! Se um dos nossos clubes faz história, todos nós ficamos a ganhar!”.

Foram as palavras publicadas pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na sua página de Facebook, juntamente com as fotos da consagração dos alvinegros.

O Nacional empatou, esta manhã, a zeros com o Vitória de Guimarães B no encontro da 38.ª e última jornada da II Liga, no Estádio da Madeira.

Os pupilos de Costinha, já campeões, terminam assim a II Liga com 71 pontos e ascendem à I Liga na próxima temporada.