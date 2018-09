Melhores do Centenário da AFM conhecidos hoje

Chegou o dia de conhecer a Equipa do Século da Associação de Futebol da Madeira (AFM). A Gala do Centenário é já esta tarde, a partir das 18h30, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. É um evento histórico, pois vai distinguir os melhores de sempre do futebol madeirense, figuras inesquecíveis, responsáveis por grandes proezas nas quatro linhas. Os melhores nas diferentes posições: guarda-redes, lateral-direito, lateral-esquerdo, dois defesas-centrais, médio-centro, médio-direito, médio-esquerdo, médio-ofensivo, avançado, ponta-de-lança, treinador e árbitro.

Este evento é o culminar de uma iniciativa levada a cabo pela AFM e DIÁRIO, em 2016 e 2017, tendo sido apresentados, ao longo de vários meses, os 65 nomeados para eleição dos Melhores do Centenário.

O evento também vai ter como objectivo a homenagem às personalidades que estiveram na fundação da então denominada Associação de Futebol do Funchal, em 1916: José Anastácio Rodrigues Nascimento, Amâncio Franco Olim Marote, António da Costa, Luís de Sousa e Gonçalo Zacarias de Ornelas.

Os clubes fundadores também vão merecer esse reconhecimento, casos do CS Marítimo, CD Nacional, CF União e CS Madeira. No início da Gala, Rui Garcia vai apresentar um resumo das conclusões do fórum ‘Um retrato do futebol português em tempos de vitória’.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Hermínio Loureiro, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, vão marcar presença no evento.