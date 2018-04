Melhor marcador de sempre do Marítimo investe 1,5 milhões de euros em clube português

Ficou selado, ontem, o acordo entre o 1.º de Dezembro e o melhor marcador de sempre do Marítimo, o canadiano Alex Bunbury. O ex-avançado verde-rubro, hoje com 50 anos, é agora um dos accionistas da SAD do clube sediado em Sintra, distrito de Lisboa.

“Nasce em Sintra um projecto especial. História, Cultura, Educação e Futebol”, pode ler-se na descrição da foto colocada no Facebook oficial do clube, num cumprimento entre o presidente do clube, José Francisco Gomes, e o antigo homem golo do Marítimo, que ainda detém o recorde de golos apontados pelos insulares (59).

Num comunicado emitido no passado mês de Março, o clube fundado em 1880 avançou que este era “um projecto inovador” e “que conta com um plano de investimento de cerca de 1,5 milhões de euros”, incluindo nesse montante “a construção de uma academia de futebol com capacidade para cerca de 60 camas, um auditório, ginásio, centro médico e de recuperação, pretendendo vir a ser uma das academias de referência na Europa”.

“O projecto da nova SAD foca-se essencialmente numa forte aposta no futebol de formação, no futebol sénior com objectivos de subida às ligas profissionais e ainda numa intervenção qualitativa e quantitativa nas infra-estruturas do clube”, esclareceu ainda a nota publicada.

O clube milita na Série D, no Campeonato de Portugal, e ocupa de momento o 9.º lugar da tabela classificativa.