Melanie Santos 21.ª e João Silva 39.º no arranque da qualificação olímpica de triatlo

Os triatletas portugueses Melanie Santos e João Silva cumpriram hoje a primeira prova de qualificação olímpica, em Yokohama, no Japão, tendo terminado nos 21.º e 39.º lugares as respectivas provas.

“A minha prestação na natação ficou abaixo das expectativas devido a uma fraca partida”, disse Melanie Santos no final, cuja prestação melhorou nos segmentos seguintes, ciclismo e corrida: “Colaborei com as minhas colegas e foi um bom segmento (ciclismo) e a corrida ficou dentro do esperado. Fiquei satisfeita com a minha prestação, que considero boa para iniciar a qualificação olímpica”.

A prova femininia teve vitória de Flora Duffy, das Bermudas, que gastou 1:53.26 horas para cumprir o percurso, tendo a norte-americana Katie Zaferes sido segunda e a britânica Non Stanford terceira, enquanto Melanie Santos foi 21.ª com o tempo de 1:58.06.

A competição masculina não correu bem a João Silva, como o próprio admitiu no final: “Estava num dia não”.

O triatleta português concluiu a prova no 39.º lugar com o tempo de 1:49.35 horas, numa prova ganha pelo espanhol Mario Zola com o tempo de 1:44.59, sendo seguido pelo austríaco Jacob Birtwhistl e pelo também espanhol Fernando Alarza, segundo e terceiro classificados respectivamente.