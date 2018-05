Marta Soares diz que direcção do Sporting está convocada para reunião

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, confirmou hoje à Lusa que o Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, foi convocado para reunião dos órgãos sociais agendada para as 19:00.

Marta Soares remeteu para o comunicado público da MAG emitido na quarta-feira, no qual convocava, com caráter de urgência, os órgãos sociais para debater o futuro imediato do clube, acrescentando que, além disso, enviou um e-mail a reforçar a convocatória.

Este encontro, que se realiza no Estádio José Alvalade, em Lisboa, acontece na sequência do ataque de terça-feira passada à Academia Alcochete, onde dezenas de alegados adeptos do Sporting encapuzados agrediram jogadores da equipa principal de futebol, elementos da equipa técnica e ‘staff’.

Após a invasão, a GNR deteve 23 suspeitos de envolvimento nas agressões, que têm estado a ser ouvidos no tribunal de instrução criminal do Barreiro e que poderão ficar a conhecer hoje as medidas as medidas de coações que lhes serão aplicadas.

Na sequência da instabilidade gerada por estes acontecimentos e pela investigação do Ministério Público sobre suspeita de corrupção desportiva que levaram o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, a ser constituído arguido, os elementos da MAG e a maioria dos que compõem o Conselho Fiscal anunciaram a sua demissão na quinta-feira.

Além destes, dos 13 elementos do Conselho Diretivo, incluindo suplentes, demitiram-se seis, o que deixou o elenco liderado por Bruno de Carvalho ‘preso’ por dois elementos.

Na sexta-feira, Bruno de Carvalho anunciou que a direção não se demitia e que o clube estava a ser alvo de um ataque sem precedentes, externo e interno.