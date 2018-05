Marselha vence e pressiona Mónaco e Lyon na luta pela Liga dos Campeões

O Marselha venceu hoje o Nice, por 2-1, para a 35.ª jornada da Liga francesa de futebol, conquistada pelo Paris Saint-Germain, e mantém-se na luta pela qualificação direta para a Liga dos Campeões com o Lyon e o Mónaco.

O Nice chegou à vantagem pelo italiano Mario Balotelli, aos 05 minutos, mas o Marselha, finalista da Liga Europa, deu a volta com golos de Valére Germain, aos 13 minutos, e Dimitri Payet, aos 72.

Com os três pontos conquistados, o Marselha, do português Rolando, que saiu ao intervalo, passa a somar 73 pontos na quarta posição, menos um do que o Mónaco, segundo, e a dois do Lyon, segundo.

O Mónaco, do treinador Leonardo Jardim, venceu por 2-1 em casa do Caen, onde se apresentou com uma equipa de recurso, sem nove jogadores, com o golo decisivo alcançado nos descontos.

Moussa Syla, aos 90+1 minutos, depois de já ter marcado o primeiro golo dos monegascos, aos 12, foi o ‘salvador’ da equipa orientada por Leonardo Jardim, que se apresentou em Caen com os portugueses João Moutinho e Rony Lopes no onze.

Tirando partido das muitas ausências no Mónaco, por lesões e castigo, o Caen, 15.º classificado, com 37 pontos, ainda empatou pelo croata Ivan Santini, aos 40 minutos, e esteve perto de somar um ponto precioso na luta pela fuga aos lugares de despromoção.

O Lyon venceu em casa do ‘aflito’ Troyes, por 3-0, com golos de Bertrand Traoré, aos 28 e 35 minutos, e do costa-marfinense maxwell Cornet, aos 88, e manteve a vice-liderança segura por um ponto para o Mónaco, de Leonardo Jardim.

O Troyes caiu para o 19.º lugar, com 32 pontos, enquanto que o Lille, com o triunfo por 3-2 em casa do Toulouse (18.º), deixou a zona de despromoção e é agora 16.º, com 35 pontos.

O Bordéus venceu em casa do Saint-Étienne, por 3-1, recuperando de uma desvantagem de 1-0, após um golo de Rémy Cabella, aos 28 minutos, na conversão de uma grande penalidade, com tentos de Younousse Sankharé, aos 30, Jules Koudé, aos 36, e Malcon, aos 90+5.

O Rennes venceu o Estrasburgo, por 2-1, e tirou partido da derrota do Saint-Étienne para ascender ao quinto lugar. Benjamin Bourigeaud, aos 14 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e Adrien Hunou, aos 59, foram os marcadores dos golos.

O Estrasburgo, 17.º classificado, com 35 pontos, que é presentemente o primeiro clube a salvo da despromoção (o 18.º posicionado vai ao ‘play-off’ e os dois últimos descem à II divisão), ainda reduziu por Dimitri Liénard, aos 66 minutos.

No meio da tabela, o Dijon derrotou o Guingamp, por 3-1, e o Montpellier, do português Pedro Mendes, foi vencer por 2-0 em casa do Nantes.

O Angers venceu em casa do Metz, por 2-1, e, a duas jornadas do termo da Liga francesa, confirmou a condenação do lanterna-vermelha à despromoção.