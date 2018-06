Marrocos dá a volta e vence Eslováquia por 2-1

A seleção marroquina de futebol, adversária de Portugal no Mundial de 2018, começou a perder, mas bateu hoje a Eslováquia por 2-1, num particular de preparação disputado em Genebra, na Suíça.

Um golo de Gregus colocou a formação europeia em vantagem, aos 58 minutos, mas tentos de El Kaabi, aos 63, e de Bélhanda, aos 74, deram a volta para a formação orientada por Hervé Renard, que integra o Grupo B do Mundial2018, com Portugal, Espanha e Irão.

Apesar de não ter tido qualquer golo marcado, a primeira parte teve várias oportunidades, quase todas para os africanos, que dominaram desde o início e criaram muito perigo, principalmente através do ‘trio’ ofensivo (Ziyech, Boussoufa e Amrabat).

Ziyech, criativo do Ajax, teve nos pés a melhor oportunidade do primeiro tempo, ao rematar ao poste, de fora da área, e foi o principal organizador do ataque marroquino, que beneficiava da subida dos defesas laterais Achraf e Mendyl.

No segundo tempo, Marrocos voltou a entrar por cima, mas os eslovacos apareciam com mais perigo, chegando ao golo aos 58 minutos, graças a um pontapé à entrada da área de Gregus, que tinha entrado ao intervalo.

Marrocos reagiu de imediato, conseguindo, aos 63 minutos, empatar a partida, com Boussoufa a rematar para defesa de Sulla, cedendo canto, do qual nasceu o tento de El Kaabi.

Aos 74, Younes Bélhanda fez o 2-1, um grande golo, ao receber a bola no peito, à entrada da área, e rematar rasteiro para o fundo das redes da Eslováquia, numa exibição bem conseguida dos africanos, que terminaram o encontro com 19 remates à baliza.

No sábado, Marrocos, que defronta Portugal em 20 de junho, em Moscovo, disputa o último particular de preparação antes do Mundial2018, face à Estónia, em Talin.