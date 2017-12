Marítimo vence União (3-2) para a Taça da Liga

O Marítimo venceu hoje o União por 3-2, em partida da última jornada do Grupo B da Taça da Liga, marcada por três expulsões.

Os verde-rubros colocaram-se em vantagem aos 11 minutos por Everton, mas o União deu a volta ao resultado em quatro minutos, com golos de Nduwarugira (15) e Luan (19).

Já na parte final do jogo, Rodrigo Pinho voltou a igualar o jogo (79 minutos), acabando ele mesmo por dar a vitória à sua equipa aos 87 minutos.

Ainda antes do intervalo, o Marítimo ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Jean Cléber (41), por acumulação de cartões amarelos, o que viria a suceder também na fase final do jogo com os unionistas Sylla (78) e Nduwarugira (80).

Apesar da vitória, o Marítimo ficou afastado da fase final da Taça da Liga.