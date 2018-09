Marítimo vence o Aves e sobe ao terceiro lugar da I Liga

O Marítimo venceu esta tarde o Desportivo das Aves, na condição de visitante, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo defesa Zainadine, já no tempo de compensação do primeiro tempo (45+1). O moçambicano aproveitou da melhor forma um pontapé de canto para cabecear eficazmente para o fundo das redes avenses.

Com este resultado os verde-rubros ascendem ao terceiro lugar da classificação geral da I Liga, embora à condição, com nove pontos.

A partida fica ainda marcada pelo golo mal invalidado ao Marítimo pelo vídeo-árbitro do encontro.