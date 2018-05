O embate entre o Marítimo e o Sporting, da última jornada da I Liga, vai jogar-se no domingo, a partir das 18 horas, no Estádio do Marítimo.

À mesma hora, no Estádio da Luz, o Benfica vai receber o Moreirense, porque em causa está ainda a luta pelo segundo lugar do campeonato.

Toda a restante ronda será disputada às 16 horas de domingo, dia 13 de Maio, com excepção para o Vit.Guimarães-FC Porto, que se jogará sábado, às 16 horas.