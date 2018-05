Marítimo sofre goleada e diz ‘adeus’ à Europa

O Marítimo disse hoje ‘adeus’ às suas possibilidades de qualificação para a Liga Europa, ao perder por 4-1 em Chaves, em jogo da penúltima jornada da I Liga de futebol.

Os verde-rubros até se colocaram em vantagem no marcador, aos 26 minutos com um golo de Bebeto, mas ainda na primeira parte o Rio Ave viria a dar a volta ao marcador, através de Pedro Tiba (37) e Bressan, de grande penalidade, no final do extenso período de descontos (45+10) dados pelo árbitro Artur Soares Dias.

A vantagem dos vila-condenses seria dilatada na segunda parte, com dois golos de Matheus Pereira (52 e 77 minutos), o segundo de grande penalidade.