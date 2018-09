Marítimo prestou homenagem aos heróis de há 25 anos

O Marítimo prestou esta tarde homenagem àqueles que, há 25 anos, estiveram na génese da primeira presença de uma equipa do espaço insular português nas competições europeias. A 14 de Setembro de 1993 os verde-rubros conheciam o baptismo europeu na então Taça UEFA, jogando em Antuérpia, cavando mais um marco histórico no futebol da Madeira e da colectividade.

Carlos Pereira reuniu, no Museu do Marítimo, grande parte dos dirigentes desse época, desde logo o presidente Rui Fontes, e os dirigentes Eduardo Abreu, Oscar Fernandes, Samuel França, José Carvalho, Graça Luís e António Freitas, para além dos jogadores madeirenses – Paiva, Eusébio e Zeca – que integravam o plantel maritimista.

Na homenagem estiveram ainda presentes Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, David Gomes, Director Regional da Juventude e Desporto, e Rui Marote, presidente da Associação de Futebol da Madeira, para além dos dirigentes actuais, com destaque para Luís Miguel Sousa, presidente da Assembleia Geral do Marítimo.

Foi uma sentida homenagem aquela que foi prestada aos heróis do clube de há 25 anos, com um Madeira de Honra entre as histórias que foram sendo contadas da aventura de outrora. Ainda Élvio Faria, responsável pela história do Marítimo, deu uma lição do passado majestoso do clube aos presentes, ou não estivesse a homenagem a decorrer no Museu do clube. “Museu que desejo construir com dignidade, como desejo construir a Academia do Marítimo”, disse o presidente maritimista,

Carlos Pereira fez questão de sublinhar que “este é um momento festivo, pois o Marítimo celebra o seu aniversário mas também uma data histórica, como foi a primeira participação europeia”, justificando ser o Marítimo “um clube cheio de história e não podia deixar de homenagear aqueles que contribuíram também para a história da colectividade”.