Marítimo poderá “constituir-se assistente” no caso de aliciamento a jogadores

É a primeira reacção do presidente do Marítimo, Carlos Pereira, às notícias que dão conta de um possível aliciamento do Benfica, através de intermediários, a jogadores do Marítimo para perderem o jogo da penúltima jornada da época de 2015/16, ganho pela formação encarnada, por 2-0. O dirigente diz que apesar de ter sido “apanhado desprevenido”, adianta que o clube poderá se “constituir assistente no processo” de aliciamento. Só assim Carlos Pereira considera ser mais fácil “conhecer em pormenor, discutir ou ser um avaliador” daquilo que classifica ser uma “péssima notícia para o futebol português”.

Se tal vier acontecer garante que não “vai perdoar” e muito menos “irá deixar os seus créditos por mãos alheias porque não pactua” com situações de aliciamento a jogadores ou quem tente desvirtuar a verdade desportiva, “independentemente de quem quer que seja ou do clube possa estar envolvido nisto”.

O dirigente maritimista está em Londres a acompanhar a visita do presidente da Câmara Municipal do Funchal efectua pela comunidade emigrante na capital londrina, no entanto em declarações exclusivas ao DIÁRIO afirmou estar “triste, desolado ou desconsolado” por ver tanto a sua colectividade envolvida em casos de aliciamento a jogadores.

Leia mais na edição impressa de amanhã