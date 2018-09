Marítimo perde frente ao Sporting para a Taça da Liga

O Marítimo perdeu esta noite, em Alvalade, por 3-1, frente ao Sporting, em jogo alusivo à 1.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga.

A equipa orientada por José Peseiro chegou à vantagem à passagem do minuto 26, com um tento apontado pelo extremo brasileiro Raphinha, resultado com que as equipas recolheram aos balneários.

No segundo tempo, Bruno Fernandes, de grande penalidade (53’), aumentou a vantagem leonina, sendo que aos 61 minutos o argentino Jorge Correa reduziu para os insulares.

A resposta não tardou e dois minutos depois o médio Bruno Fernandes, que capitaneou a formação lisboeta, estabeleceu o resultado final.

Com esta vitória o Sporting lidera o Grupo D, com três pontos, enquanto os insulares ficam à espera do desfecho da partida entre Estoril e Feirense, agendada para amanhã, às 20h15, a fim de perceber que hipóteses têm ainda de passar às meias-finais da competição.

De referir que o encontro fica ainda marcado pela expulsão directa de Lucas Áfrico, após uma entrada muito feia a Wendel.