Marítimo perde frente ao Rio Ave por 3-1

O Marítimo perdeu esta tarde, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, por 3-1, num jogo marcado pelos erros defensivos do conjunto verde-rubro.

A partida até começou bem para os insulares, que atiraram uma bola ao ferro, por intermédio de Rodrigo Pinho, mas foi o Rio Ave a chegar à vantagem, num contra-ataque bem montado e no qual Bruno Moreira finalizou, corria o minuto 11 do primeiro tempo. Já à passagem do minuto 40, Gelson Dala ampliou a vantagem para os nortenhos, fruto de um erro defensivo maritimista. 2-0 foi então o resultado com que as equipas recolheram aos balneários.

No segundo tempo, o Marítimo ainda reduziu para 2-1, por intermédio de Joel, através da conversão de uma grande penalidade, a castigar falta sobre Joel Correa, mas quando os pupilos de Cláudio Braga ‘corriam’ pelo empate, eis que Furtado aproveitou um mau alívio de Rúben Ferreira e, de forma feliz, introduziu a bola na baliza à guarda de Amir.

Esta é a primeira vitória do Rio Ave neste campeonato, enquanto o Marítimo averba a primeira derrota.