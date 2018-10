Marítimo foi mais forte nos penáltis e passa na Taça de Portugal

O Marítimo venceu o Moura, na Taça de Portugal, depois de bater o conjunto alentejano nas grandes penalidades, por 3-4, e bem pode agradecer ao guarda-redes Charles. O brasileiro foi a grande figura do encontro depois de defender três penáltis.

Recorde-se que, no Alentejo, os verde-rubros não conseguiram impor-se ao Moura Atlético Clube, acabando por não concretizar qualquer tento, à semelhança da formação que milita no Campeonato de Portugal, que criou várias dificuldades ao conjunto que viajou desde a Madeira. Um empate a zero bolas foi então o resultado que os pupilos de Cláudio Braga obtiveram, antes de decidir tudo na transformação de penáltis.