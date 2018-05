A equipa feminina do Marítimo garantiu esta tarde uma subida histórica ao Campeonato Nacional da I Divisão, onde estão as principais equipas nacionais, entre as quais o Sporting e o Sporting de Braga, que neste momento disputam a final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor.

Na derradeira partida da fase de promoção, Série Sul, as verde-rubras mostraram ‘alma’ e venceram fora, de forma concludente, o Condeixa, por 6-0.