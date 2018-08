As direcções do Marítimo e da UD de Las Palmas estiveram esta tarde reunidas num almoço convívio antes do encontro particular, desta noite (21 horas) que terá lugar no Estádio de Gran Canária.

Dirigentes de ambos os clubes voltaram a reforçar o bom entendimento, de há muito anos, entre os dois emblemas, tendo aproveitado a cerimónia para uma trocar de prendas entre as duas colectividades.

Veja aqui as fotos o convívio