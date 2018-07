Marítimo começa Liga Revelação diante do V. Guimarães

O V. Guimarães será o primeiro adversário do Marítimo na nova Liga Revelação, competição no escalão de sub-23 na qual a equipa verde-rubra é a única representante madeirense. O sorteio decorreu na tarde desta terça-feira e ditou a recepção do Marítimo aos emblema vimaranense na jornada inaugural da 1.ª fase deste campeonato, agendada para 18 de Agosto.

Eis os jogos da 1.ª jornada: V. Setúbal-Sporting, Sp. Braga-Benfica, Aves-Académica, Marítimo-V. Guimarães, Belenenses-Cova da Piedade, Estoril-Portimonense e Feirense-Rio Ave.

“A prova vai representar um novo espaço competitivo para a afirmação dos jovens futebolistas portugueses, potenciando o trabalho conjunto que tem sido feito pela FPF, pelos clubes e pelas Associações de Futebol, com bons resultados evidentes”, aponta da Federação.