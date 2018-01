Marítimo chama Nanu da equipa B e não conta com Zainadine

Nanu, da equipa B, entrou hoje na convocatória do Marítimo para o jogo de quarta-feira, com o Desportivo de Chaves, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, do qual estará ausente Zainadine.

Nanu é um lateral-direito que se tem destacado na equipa B e foi chamado ao plantel principal para colmatar as várias baixas no setor mais recuado, uma das quais Zainadine.

O internacional moçambicano vinculou-se em definitivo ao clube, depois de ter estado emprestado pelos chineses do Tianjin Teda, mas o treinador Daniel Ramos revelou que um atraso na documentação foi a razão pela ausência: “A informação que eu tenho é de que ele [Zainadine] não vai poder [ser convocado]. A documentação tinha de chegar até às 12:00 de hoje e a informação que o Briguel [diretor-desportivo] me deu há pouco é de que não chegou”, afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão.

De fora da partida nos Barreiros, ficam também os lesionados Fábio China, Pablo, Ghazaryan, Erdem Sen e Coronas.

Nota ainda para o avançado sueco Viktor Lundberg, que consta também no boletim clínico, apesar de a imprensa desportiva já ter noticiado que o jogador tinha rescindido com o clube madeirense.

O Marítimo, quinto classificado, com 27 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, nono, com 19, pelas 18:15 de quarta-feira.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Nanu, Cristiano Gomes, Diney, Dráusio e Luís Martins.

- Médios: Fabrício, Fábio Pacheco, Gamboa, Filipe Oliveira e Éber Bessa.

- Avançados: Edgar Costa, Ibson, Ricardo Valente, Everton e Rodrigo Pinho.