Marcos Freitas sobe ao 12.º lugar do ranking mundial de ténis de mesa

o atleta madeirense, Marcos Freitas regressou ao 12.º lugar do ranking mundial de ténis de mesa, de acordo com a lista divulgada pela Federação Internacional, na qual a Seleção Nacional masculina é a sexta melhor do mundo.

O olímpico português subiu do 19.º posto, em dezembro, enquanto Tiago Apolónia é agora 40.º (36.º em dezembro) e João Monteiro ocupa a 55.ª posição (62.º). João Geraldo registou uma subida notável, passando para o 76.º lugar (100.º no mês passado).

No sector feminino, Fu Yu continua a ser a atleta portuguesa mais bem classificada, na 36.ª posição (42.ª em dezembro), seguida de Jieni Shao (85.ª, que corresponde a uma subida de dois lugares) e Leila Oliveira, em 275.º (321.º).

A partir de janeiro de 2018, o ranking mundial tem um novo modelo de avaliação de pontuação, segundo o qual as derrotas deixam de ser penalizadas e apenas são contabilizados os oito melhores resultados da época (dos quais apenas um continental).